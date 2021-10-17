Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 11:25
11:21
Армия
Колдун Бесов опроверг предсказание «наследницы» Ванги о большой войне
11:20
Происшествия
Самолет с патриархом Кириллом не может сесть в Орле из-за плохой погоды
11:17
Экономика
Россияне с инвалидностью могут получить новую выплату к пенсии в 10 тысяч рублей
11:14
Политика
Колумнист Рапоза счел украинские власти злейшим врагом Киева
11:12
Происшествия
Московская прокуратура проверит законность штрафа участнице конфликта с кавказцами в метро
11:11
Политика
Спикер Госдумы Володин призвал ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира
11:11
Происшествия
Восьмилетний самокатчик попал под колеса иномарки в Петрозаводске
11:10
Весь мир
Саудовская Аравия приступила к полному снятию коронавирусных ограничений
11:07
Весь мир
Дамаск обвинил военных Израиля в убийстве члена сирийского правительства
11:03
Общество
Штатную работу аэропорта в Краснодаре нарушил густой туман
Все новости

Игорь Крутой признался, что поссорился с Александром Серовым незадолго до его госпитализации
Шоу-бизнес
Игорь Крутой признался, что поссорился с Александром Серовым незадолго до его госпитализации
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 17 октября. Продюсер Игорь Крутой поделился подробностями беседы с певцом Александром Серовым, который вскоре после их разговора оказался в больнице. Композитор признался, что повздорил с другом из-за вакцинации.

Александр Серов оказался в тяжелом состоянии из-за поражения легких после заражения коронавирусной инфекцией. Пока врачи пытаются вернуть здоровье артиста в норму, родственники и друзья окружили звезду поддержкой. Продюсер Игорь Крутой признался, что повздорил с Серовым перед его госпитализацией во время разговора по телефону. Об этом продюсер рассказал в программе «Ты не поверишь!» канала НТВ.

«Я с ним разговаривал, а потом ему стало туго… Конечно, говорил ему сделать прививку от коронавируса. Ругался с ним. Сам я привит», — поделился продюсер.

Незадолго до этого Крутой обратился к подписчикам с просьбой поддержать певца. Он признался, что не может помочь другу, несмотря на огромное желание, и призвал поклонников помолиться за Александра Серова, пока тот находится в тяжелом состоянии.

Родственники музыканта рассчитывали скрыть новость о том, что артист оказался в больнице — долгое время информация об ухудшении его самочувствия не появлялась в прессе, рассказал ранее источник в беседе с ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Игорь Крутой признался, что поссорился с Александром Серовым незадолго до его госпитализации
Игорь Крутой звезды серов
Комментировать