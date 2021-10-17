Игорь Крутой признался, что поссорился с Александром Серовым незадолго до его госпитализации

Москва, 17 октября. Продюсер Игорь Крутой поделился подробностями беседы с певцом Александром Серовым, который вскоре после их разговора оказался в больнице. Композитор признался, что повздорил с другом из-за вакцинации.

Александр Серов оказался в тяжелом состоянии из-за поражения легких после заражения коронавирусной инфекцией. Пока врачи пытаются вернуть здоровье артиста в норму, родственники и друзья окружили звезду поддержкой. Продюсер Игорь Крутой признался, что повздорил с Серовым перед его госпитализацией во время разговора по телефону. Об этом продюсер рассказал в программе «Ты не поверишь!» канала НТВ.

«Я с ним разговаривал, а потом ему стало туго… Конечно, говорил ему сделать прививку от коронавируса. Ругался с ним. Сам я привит», — поделился продюсер.

Незадолго до этого Крутой обратился к подписчикам с просьбой поддержать певца. Он признался, что не может помочь другу, несмотря на огромное желание, и призвал поклонников помолиться за Александра Серова, пока тот находится в тяжелом состоянии.

Родственники музыканта рассчитывали скрыть новость о том, что артист оказался в больнице — долгое время информация об ухудшении его самочувствия не появлялась в прессе, рассказал ранее источник в беседе с ФАН.