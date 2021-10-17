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Минтранс и МВД предложили внести поправки в ПДД по «островкам безопасности»

  /   Обновлено: 17 октября 2021 10:07
Экономика
Минтранс и МВД предложили внести поправки в ПДД по «островкам безопасности»
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 17 октября. Министерство транспорта и МВД России разработали поправки в правила дорожного движения (ПДД). Одним из пунктов предлагается запретить остановку транспорта на «островках безопасности». Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения призваны обеспечить более безопасное движение по городским дорогам.

«Внесение изменений в ПДД в части исключения движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности улучшит видимость транспортных средств и обеспечит повышение безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах», — говорится в тексте проекта.

Московская мэрия ранее намеревалась выделить 180 млн рублей в модернизацию системы фиксации нарушений ПДД. Обновление позволит лучше отслеживать преступления.

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