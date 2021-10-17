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Депутат Госдумы Певцов связал идеологию потребления с нежеланием россиян иметь детей
Общество
Депутат Госдумы Певцов связал идеологию потребления с нежеланием россиян иметь детей
Из личного архива Дмитрия Певцова

Москва, 17 октября. Российские мужчины и женщины отказываются заводить детей из-за влияния западного общества и идеологии потребления, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Певцов.

По словам Певцова, идеология потребления пришла в Россию из англо-саксонского мира. Однако она не имеет никакого отношения к отечественной культуре.

«Идеология говорит, что ты лучший, ты должен стать всем, всего добиться, ты никому не нужен, ни стране, ни городу, ни семье, ни своим детям», — сообщил Певцов в интервью для URA.RU.

Кроме того, он напомнил, что сейчас в России коэффициент рождаемости упал в 2,5 раза в сравнении с показателями 1961 года. Депутат считает, что это связано не с положением дел в экономике, а с изменением отношения граждан к стране и всему, что их окружает.

Как ранее сообщалось, кабмин рассчитывает на рост отказов от абортов на 50% к 2025 году. Предполагается, что примерно 80% беременных россиянок в итоге смогут оказаться на консультации до аборта, а 50% из них сохранят ребенка.

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