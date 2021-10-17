Учебные сборы резервистов ВС РФ прошли на полигонах ЮВО

Ростов-на-Дону, 17 октября. Переподготовку в полевых лагерях на полигонах Южного военного округа (ЮВО) прошли около 20 тысяч граждан, находящихся в боевом армейском резерве страны (БАРС).

По имеющейся информации, учебные сборы с бывшими военнослужащими ВС РФ, заключившими контракт на пребывание в БАРС, проходили в ЮВО с 22 сентября. Курс переподготовки прошли уже пять потоков резервистов. В ходе тренировок они выполнили стрельбы, изучили устройство и боевые возможности артиллерийского вооружения и боевой техники, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что для участников сборов развернуты автономные палаточные лагеря АПЛ-500 с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовыми и банно-прачечным обслуживанием. Места для проживания оборудованы телевизорами, обогревателями и укомплектованы необходимым имуществом.

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