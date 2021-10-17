Миссия США при ОБСЕ перепутала цвета флага Украины на карте с Крымом

Вашингтон, 17 октября. Представители американской миссии при ОБСЕ перепутали цвета флага Украины, опубликовав пост в Twitter с призывом «вернуть» Крым.

Пост появился также в официальном русскоязычном аккаунте Госдепа США. В описании к ролику говорится, что власти США не требуют расширения полномочий специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по Украине (СММ), а призывают РФ позволить участникам миссии «выполнять свой мандат».

«Этот мандат позволяет СММ патрулировать всю территорию Украины, в том числе Крым. Потому что Крым — это Украина», — говорится в посте.

Внизу идет десятисекундный ролик, где изображена карта Крыма, которую покрывают цвета украинского флага. Правда, на кадрах они перепутаны местами: желтый наверху, а синий внизу, хотя должно быть наоборот.

Prt Scr twitter.com / @USApoRusski

Ранее публицист Константин Кеворкян заявил, что не стоит обращать внимание на различные заявления многочисленных политических деятелей Украины, особенно если это касается вопроса Крыма. Эксперт уверен, что Россия никогда не откажется от своих территорий.