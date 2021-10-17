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Лента
17 октября 13:07
13:06
Политика
Глава ФЗНЦ Шугалей отреагировал на осуждение США российской переписи населения в Крыму
13:06
Политика
Участник делегации из ФРГ Триппель остался в восторге от Крымского моста
13:02
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Великобритания изучает возможность приобретения турецких военных беспилотников
13:01
Общество
Иммунолог Крючков предупредил об изменении клинической картины заболевания COVID-19
12:59
Происшествия
СК просит суд арестовать бывшего врио министра спорта Пензенской области Кабельского
12:57
Общество
В Пермском крае спасатели вывели из леса заблудившуюся пенсионерку
12:57
Общество
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12:53
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«Этот день в истории». Что произошло 17 октября, праздники, факты, люди
Видео

Что произошло в мире, какие события запомнятся на долгие годы, и кто из известных личностей сегодня появился свет — обо всем в нашей ежедневной передачи «Этот день в истории».

День отца сегодня отмечают во многих странах мира. К сожалению, общество недооценивает важную роль отцовства, ставя во главу воспитания материнство. В нашей стране отцовству уделяется особое внимание, с 2021 года по указу президента этот день стал официальным праздником. Сегодня вы можете поздравить своих пап, дедушек, знакомых с «профессиональным праздником».

Дни рождения сегодня отмечают любимые миллионами исполнители: рэпер Эминем и музыкант Иван Дорн.

Подробнее узнать о том, чем еще знаменит 17-й день октября, вы сможете в нашем новом выпуске.

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