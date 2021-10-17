«Этот день в истории». Что произошло 17 октября, праздники, факты, люди

Что произошло в мире, какие события запомнятся на долгие годы, и кто из известных личностей сегодня появился свет — обо всем в нашей ежедневной передачи «Этот день в истории».

День отца сегодня отмечают во многих странах мира. К сожалению, общество недооценивает важную роль отцовства, ставя во главу воспитания материнство. В нашей стране отцовству уделяется особое внимание, с 2021 года по указу президента этот день стал официальным праздником. Сегодня вы можете поздравить своих пап, дедушек, знакомых с «профессиональным праздником».

Дни рождения сегодня отмечают любимые миллионами исполнители: рэпер Эминем и музыкант Иван Дорн.

Подробнее узнать о том, чем еще знаменит 17-й день октября, вы сможете в нашем новом выпуске.