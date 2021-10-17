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Мэр Сочи Копайгородский заявил, что День отца поможет укрепить традиционные ценности в России

  /   Обновлено: 17 октября 2021 10:00
Общество
Мэр Сочи Копайгородский заявил, что День отца поможет укрепить традиционные ценности в России
admkrai.krasnodar.ru

Сочи, 17 октября. День отца отмечается 17 октября в России. Праздник поможет укрепить традиционные семейные ценности в стране, заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский и поздравил россиян.

День отца учредил президент РФ Владимир Путин. Праздник будет ежегодно отмечаться каждое третье воскресенье октября. День отца является молодым праздником в России, однако имеет глубокий смысл. Он позволяет на государственном уровне подчеркнуть, какую роль играет отец в воспитании детей. Также праздник поможет повысить степень ответственности отцов и будет еще одним поводом поблагодарить родителей.

«Инициатива президента — прекрасная возможность создать в нашей стране еще один семейный праздник, направленный на укрепление традиционных ценностей», — подчеркнул Копайгородский.

Во всех районах города в эти выходные проводят мероприятия в рамках Дня отца. Так, в парке «Ривьера» организовали программу «Мужское воспитание». Участники обсудили, какие проблемы чаще всего возникают у родителей в воспитании детей и как их можно решить.

Кроме того, отцы поделились своими секретами воспитания. По мнению мэра Сочи, самым главным является вера в ребенка и поддержка во всех его начинаниях.

Как сообщалось ранее, основная цель праздника заключается в укреплении института семьи и увеличении значимости отцовства в воспитании детей. Праздник составит «пару» Дню матери, который отмечается с 1998 года в последнее воскресенье ноября.

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праздник день отца Копайгородский
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