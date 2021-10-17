Политолог Рар заявил, что новая правящая коалиция ФРГ будет оглядываться на США

Берлин, 17 октября. Новая правящая коалиция в Германии будет иметь проамериканскую направленность, уверен политолог Александр Рар.

Как считает немецкий эксперт, новая коалиция в своих решениях будет оглядываться на США, при этом социал-демократы имеют более пацифистские настроения, чем партия «Зеленые». У СДПГ более критичное мышление к США, поэтому они не хотят тратить много времени на оборону, но из НАТО все же не выйдут, говорит Рар.

«В Америке предпочли бы, чтобы правительство создали "Зеленые" и свободные демократы», — высказался политолог.

По словам Александра Рара, в партии «Зеленых» уверены, что США являются единственной в мире страной, которая может оказывать давление на Россию и Китай.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сотрудничество с Германией является очень важным для российской стороны. Москва внимательно наблюдает за формированием состава немецкого парламента после прошедших в ФРГ выборов, добавил дипломат.