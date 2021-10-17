Волонтеры из Петербурга находят хозяев для собак бойцовских пород

За более чем десять лет существования организации удалось пристроить более ста животных в новые семьи. Волонтеры уверяют, что почти все собаки находят хозяев.

Бездомные собаки бойцовских пород сначала проходят обязательную стадию социализации, внимательно осматриваются ветеринарами, и лишь потом их истории и фотографии публикуются в соцсетях, где любой желающий может приехать и забрать питомца на испытательный срок. Несмотря на суровый природный нрав животных, в домашних условиях они оказываются исключительно милыми и послушными.

Историю питбуля Арчи рассказала его новая хозяйка Алина. Его обнаружили в заброшенном доме, где жило много собак в одной комнате. На морде несчастного пса краснели шрамы, а в грустных глазах буквально читался весь опыт тяжелых прожитых лет.

«В первый же день он стал ходить за мной хвостом. То есть он наблюдал, очень тщательно меня изучал: что можно, что нельзя. За все время, пока у нас была социализация, а она на испытательный срок дается один месяц, он дома не испортил ничего. Дома его не видно, не слышно, он просто кошечка», — рассказывает о новом члене семьи Алина.

Некоторые собаки оказываются в бездомном положении по нескольку раз. Например, хозяйка Касиопеи Злата рассказала, как ее питомца несколько раз находили на улице в непотребном состоянии, но появлялся хозяин, не отдавал бедное животное, обещая забрать ее домой. В итоге собака все равно оказалась в приюте, откуда ее увезли работники организации.

«В первую ночь, когда мы остались дома вдвоем, я почувствовала, что по кровати кто-то ходит. Непривычно было, потому что она должна была спать на своей лежанке. Я глаза ночью открыла, а она стоит надо мной. Вот тогда, конечно, было немножко страшно, потому что, наслушавшись друзей и открыв глаза в первую ночь, увидев над собой ее, меня как-то немножко это смутило. Но я сказала: «На место», и она ушла, и все. Ни разу она на меня не рыкнула, не проявила агрессию ни ко мне, ни к людям», — вспоминает Злата.

Волонтеры «Амстаффкоманды» работают с собаками любых возрастов. Все расходы на медобследования также ложатся на плечи организации. Часто происходит так, что хозяева сами приносят щенков в клуб, объясняя это тем, что не смогли смирится с характером животного.

«Очень много просят помощи регионы, допустим, северные. У них нет содержания и условий, только вольеры, а наша порода не выдержит в таких условиях. О передержке там речи не идет, потому что многие боятся нашей породы. Мы также забираем из других стран: из Турции, где нашим собакам не место совершенно. Они запрещены к разведению, и если попадают в приют, их сразу ждет только смерть», — рассказывает о работе «Амстаффкоманды» волонтер Екатерина.

Подарить новую жизнь с виду брутальным псам может каждый. Достаточно обратиться к волонтерам организации и попросить о помощи. И тогда за животным приедет волонтер, отвезет в клинику или стационар, а затем собаку отдадут на испытательный срок в семью.