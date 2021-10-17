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The Daily Star: заявление Путина о новых гиперзвуковых ракетах вызвало панику на Западе

  /   Обновлено: 17 октября 2021 10:01
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Армия
The Daily Star: заявление Путина о новых гиперзвуковых ракетах вызвало панику на Западе
Федеральное агентство новостей

Лондон, 17 октября. Слова президента РФ Владимира Путина о невероятной мощи новых российских гиперзвуковых ракет вызвали настоящую панику на Западе.

В публикации британского издания The Daily Star говорится, что на этой неделе Путин заявил о наличии у России новых гиперзвуковых ядерных ракет. Отмечается, что их мощности достаточно для сокрушительного удара по американским городам. Эти боеприпасы летают в пять раз быстрее американских разработок. При этом президент РФ успокаивающе добавил, что суперракеты никому не угрожают.

«Обращаю ваше внимание на то, что мы, имея такие системы, этим не злоупотребляем и никому не угрожаем», — заявил он.

Prt Scr youtube.com / Новости на Первом канале

Речь в его выступлении шла о смертоносной ракете «Циркон», которую недавно запустили с атомной подводной лодки «Северодвинск» в акватории Белого моря. Особую нервозность у представителей Запада вызывает тот факт, что ее «невозможно остановить» и она обойдет любую систему ПРО при необходимости. Известно, что в настоящее время подобное оружие находится на этапе испытаний в США и Китае. После заявления Путина в Британии испугались начала третьей мировой войны. Там говорят, что в мире началась новая гонка вооружений.

Ранее сообщалось, что высокая крейсерская скорость и малая радиолокационная заметность делают «Циркон» главным преимуществом для ВМФ РФ. По словам экспертов, когда эта ракета поступит на вооружение, Россия станет первой в мире обладательницей «гиперзвуковой триады», передает «Царьград».

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россия ракеты гиперзвук циркон
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