Сотрудники Барнаульского зоопарка сделали серию открыток с животными ко Дню отца

Барнаул, 17 октября. В России был установлен новый праздник — День отца. В связи с этим работники Барнаульского зоопарка подготовили поздравительные открытки с участием своих подопечных, сообщается на официальной странице учреждения в Instagram.

В зоопарке решили креативно подойти ко Дню отца и создали серию открыток, на которых присутствуют фотографии животных и поздравительный текст от имени ребенка. Они были опубликованы в соцсетях.

Например, маленький тигренок говорит: «Когда я вырасту, буду большим и сильным, как ты!». Или медвежонок, который признается: «Ты — пример для меня во всем. Особенно в аппетите!». Сотрудники учреждения подчеркнули, что можно делать скрины открыток, а также отмечать на них отцов или просто дарить их.

В Хабаровский зоопарк привезли нового жителя — белого медведя, сообщал телеканал «360». Мишка Алмаз родился в Якутии и неделю назад покинул маму. На данный момент людей запускают к нему в вольер небольшими группами, чтобы он мог привыкнуть к новой обстановке.