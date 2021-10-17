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ПФР объяснил нюансы индексации материнского капитал в 2022 году

  /   Обновлено: 17 октября 2021 09:43
Экономика
ПФР объяснил нюансы индексации материнского капитал в 2022 году
pixabay.com  /  PD

Москва, 17 октября. Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что неизрасходованные в 2021 году средства материнского капитала будут проиндексированы на 4%. Компенсацию начислят на все виды сертификатов, а также на средства, находящиеся на счетах родителей.

В результате в 2022 году выплата на первого ребенка составит 503 237 рублей против нынешних 483 881 рубля, то есть проиндексируется на 19 356 рублей. Выплаты за второго ребенка увеличатся на 25 578 рублей, а общая сумма достигнет 665 009 рублей вместо 639 431 рубля.

Если сертификат на материнский капитал был получен до 2022 года, то использовать его в следующем году можно с учетом прибавки в сумме. При этом гражданам не надо подавать отдельные заявления, она проводится автоматически каждый год.

Кроме средств, предоставляемых в рамках материнского капитала, правительством предусмотрены многочисленные пособия как беременным женщинам, так и при рождении детей, различные льготы и питание для будущей мамы и малыша.

Пенсия тех, кто отметил свое 80-летие в октябре, с 1 ноября вырастет на 6044 рубля. На этот же месяц запланирована индексация выплат пенсионерам, которые уволились с работы в июле, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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