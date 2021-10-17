Российские банки прогнозируют повышение ключевой ставки на 0,25 пункта

Москва, 17 октября. Центральный банк России будет и дальше ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП), считают банковские аналитики, опрошенные «Известиями». Они ожидают медленного повышения ключевой ставки, которое позволит регулятору более гибко принимать решения.

Центробанк предпринимает попытки предотвратить дальнейшее ускорение инфляции. На предстоящем заседании совет директоров продолжит цикл повышения ставки. Представители крупных кредитных организаций дали свои прогнозы по изменениям.

«В случае, если дезинфляционный тренд быстро сформируется, ключевая ставка не окажется избыточно высокой. <...> На наш взгляд, предел для повышения ключевой ставки в этом цикле ужесточения составляет 7,5%», — отметил макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Большинство специалистов считают эту оценку слишком высокой. Общим выводом стало повышение показателя до 7%, то есть предполагается, что ЦБ предпочтет минимальный шаг повышения ставки.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее допустила, что регулятор будет ужесточать ДКП, пока не достигнет целевого показателя инфляции.

Одна из главных задач — сделать проценты по вкладам более привлекательными и скорректировать потребительское поведение. Сейчас население предпочитает тратить деньги сразу, а не откладывать их на депозиты, пишет INFOX.