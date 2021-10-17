Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 09:37
09:36
Происшествия
Ураган оставил без света 13 населенных пунктов на Сахалине
09:33
Экономика
Российские банки прогнозируют повышение ключевой ставки на 0,25 пункта
09:29
Общество
Эпидемиолог Роспотребнадзора Пшеничная заявила об удвоении вторичных случаев COVID-19
09:28
Политика
Сенатор Пушков назвал забавными слова Кулебы о планах «задавить» Россию в Гааге
09:27
Общество
Каждый шестой россиянин испытывает чувство зависти к своему начальству
09:26
Спорт
Реакция Нурмагомедова на поражение Исмаилова в бою с Минеевым попала на видео
09:20
Происшествия
Пять самолетов не могут покинуть Красноярск из-за густого тумана
09:19
Происшествия
Четыре трупа нашли на месте пожара в нежилом здании в Асбесте
09:19
Армия
Sohu: пилоты ВКС РФ преподали урок ВВС США за дерзкую выходку над Средиземным морем
09:17
Общество
Актриса Юлия Пересильд загрустила из-за возвращения с МКС на Землю
Все новости

Сенатор Пушков назвал забавными слова Кулебы о планах «задавить» Россию в Гааге
Политика
Сенатор Пушков назвал забавными слова Кулебы о планах «задавить» Россию в Гааге
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 17 октября. План Украины на судебное разбирательство с Россией по инциденту в Керченском проливе 2018 года рассмешил российского сенатора Алексея Пушкова.

Разбирательство пройдет с 11 по 16 октября в Гаагском суде. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Киев сможет «раздавить» Россию железными аргументами.

Комментируя эти слова, Пушков отметил, что позиция Киева смехотворна. Всем уже давно известна правда о событиях 2018 года.

«Забавно. Особенно в свете того, что в странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в Альянсе уже давно замолчали на эту тему», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее политолог Андрей Иванов заявил, что судебный иск в Гаагу был подан Украиной ради пиар-кампании для внутреннего потребителя. Однако в стране уже давно устали от антироссийской повестки, резюмировал он.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сенатор Пушков назвал забавными слова Кулебы о планах «задавить» Россию в Гааге
украина россия пушков
Комментировать