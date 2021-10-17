Сенатор Пушков назвал забавными слова Кулебы о планах «задавить» Россию в Гааге

Москва, 17 октября. План Украины на судебное разбирательство с Россией по инциденту в Керченском проливе 2018 года рассмешил российского сенатора Алексея Пушкова.

Разбирательство пройдет с 11 по 16 октября в Гаагском суде. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Киев сможет «раздавить» Россию железными аргументами.

Комментируя эти слова, Пушков отметил, что позиция Киева смехотворна. Всем уже давно известна правда о событиях 2018 года.

«Забавно. Особенно в свете того, что в странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в Альянсе уже давно замолчали на эту тему», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее политолог Андрей Иванов заявил, что судебный иск в Гаагу был подан Украиной ради пиар-кампании для внутреннего потребителя. Однако в стране уже давно устали от антироссийской повестки, резюмировал он.