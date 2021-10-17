Каждый шестой россиянин испытывает чувство зависти к своему начальству

Москва, 17 октября. Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, сколько россиян завидуют своему начальству. Как оказалось, подобное чувство более свойственно мужчинам, нежели женщинам.

Согласно результатам исследования, начальству на работе завидует каждый шестой опрошенный житель России. Среди мужчин таких оказалось 18%, а среди женщин — 15%. А вот коллегам завидует 7% респондентов.

«Семь из десяти респондентов рассказали, что не завидуют на работе ни коллегам, ни начальнику. При этом среди женщин независтливых сотрудников больше (78%), чем среди мужчин (76%)», — подчеркнули аналитики.

Также выяснилось, что чаще всего россияне завидуют высокой зарплате — это отметили 82% опрошенных. При этом 30% респондентов не могут спокойно реагировать на хорошие условия труда у коллег. Еще 29% участников исследования завидуют более удобному графику, а 27% — занимаемой должности.

Более 6 тыс. россиян поучаствовали еще в одном опросе от сервиса «Работа.ру». Исследование показало, что некоторые граждане страны позволяют себе лгать для достижения карьерных целей.