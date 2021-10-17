Реакция Нурмагомедова на поражение Исмаилова в бою с Минеевым попала на видео

Сочи, 17 октября. Реакция экс-чемпиона UFC в в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова на нокаут Владимира Минеева в поединке с Магомедовым Исмаиловым попала на видео.

Владимир Минеев минувшей ночью одержал победу над Магомедом Исмаиловым в главном бою турнира AMC Fight Nights 105, который проходил в Сочи. За поединком внимательно следил Хабиб Нурмагомедов, который сидел в одном из первых рядов «WOW Арены».

Его реакцию на поражение Исмаилова удалось запечатлеть на видео. Ролик был опубликовал в Instagram-аккаунте ufc_mma_sportsru. В кадре видно, что Нурмагомедова сильно расстроило поражение Исмаилова, поэтому бывший чемпион UFC даже не стал аплодировать завершившему бой нокаутом в третьем раунде Минееву.

Prt Scr instagram.com / @ufc_mma_sportsru

После поражения Исмаилова в Сочи стало известно, что боец MMA может завершить спортивную карьеру. Об этом на пресс-конференции рассказал его брат и тренер Рамазан Исмаилов.