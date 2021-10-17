Sohu: пилоты ВКС РФ преподали урок ВВС США за дерзкую выходку над Средиземным морем

Пекин, 17 октября. Встреча российских Су-25 с американскими F-22 в небе над Средиземным морем обернулась весьма необычными последствиями для пилотов ВВС США.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что российские пилоты всегда славились своим умением находить выход из любой сложной ситуации. Недавно они подтвердили свою репутацию бесстрашных летчиков в ходе инцидента над водами Средиземного моря, где состоялась встреча пары российских истребителей Су-25 с американскими самолетами F-22, передает «ПолитРоссия».

В статье говорится, что изначально боевые единицы ВКС РФ хотели уклониться от встречи с американскими коллегами, они пытались пролететь мимо них на порядочном расстоянии. Однако самолеты ВВС США пошли на сближение с оппонентами, в ходе которого связались по радиостанции с российскими пилотами и попытались посмеяться над ними за их желание уклониться от этой встречи.

wikipedia.org / Fedor Leukhin

По словам обозревателей, американцы очень быстро пожалели о своей дерзкой выходке. Самолеты ВКС РФ внезапно изменили курс и пошли на таран. Необычный трюк напугал оппонентов. Сделан он был настолько быстро и умело, что пилоты F-22 «пережили настоящий ужас», прежде чем им удалось увернуться от столкновения. Русские преподали суровый урок оппонентам.

Ранее сообщалось, что США довольно часто посылают к российским границам бомбардировщики своих ВВС, однако их вылазки неизменно заканчивается бегством. Недавно этот факт подтвердился над водами Тихого океана.