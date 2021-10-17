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Общество
Актриса Юлия Пересильд загрустила из-за возвращения с МКС на Землю
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Актриса Юлия Пересильд загрустила из-за возвращения с МКС на Землю
Общество
Актриса Юлия Пересильд загрустила из-за возвращения с МКС на Землю
пресс-служба первого канала  /  Саша Гусов

Москва, 17 октября. Известная российская актриса Юлия Пересильд вернулась на Землю после недолгого пребывания на Международной космической станции (МКС) в составе киноэкипажа. Артистке стало грустно, что экспедиция так быстро закончилась.

Пересильд и режиссер Клим Шипенко стали первыми в истории кинематографистами, отправившимися в космос на съемки фильма. Они пробыли на МКС всего на 12 дней, работая над отечественной драмой «Вызов». Вернувшись на родину, Пересильд призналась, что ей очень грустно, поскольку она больше никогда не сможет повторить такое путешествие.

«У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось, уже не хотелось расставаться», — рассказала артистка в эфире Первого канала.

Спускаемый аппарат корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с космонавтом Олегом Новицким и киноэкипажем совершил посадку в Казахстане утром 17 октября. Ранее в Сети появились первые кадры этого знаменательного события. Фотографии были опубликованы в официальном Twitter-аккаунте Роскосмоса.

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мкс пересильд киноэкипаж
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