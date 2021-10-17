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Полиция Берлина встретила жесткое сопротивление левых активистов при расселении сквота
Происшествия
Полиция Берлина встретила жесткое сопротивление левых активистов при расселении сквота
ru.wikipedia.org  /  Matti Blume

Берлин, 17 октября. Почти 50 полицейских получили травмы и ранения различной степени тяжести при попытке разогнать сквот в центре Берлина. Об этом говорится в официальном заявлении немецких правоохранителей.

Операция полиции под названием «Кепи» началась утром 15 октября. Помещение, в котором расположились нелегалы, находилось на улице Кепеникер-штрассе в центре Берлина. Используя спецсредства, силовики попытались взломать двери здания, однако встретили весьма серьезное и организованное сопротивление — их забросали камнями и бутылками. В ответ на агрессию полиция применила перцовые баллончики.

В маневрах приняли участие 3,5 тыс. правоохранителей. По итогам операции, из сквота было выселено 38 человек. Территория была полностью очищена от посторонних лиц и взята в оцепление. После этого вечером на улицы Берлина вышли тысячи агрессивных демонстрантов, выразивших протест в связи с расселением сквота.

Недавно в Косово произошли серьезные столкновения полиции с гражданским населением. По предварительным данным, правоохранители проводили рейды по местным магазинам, требуя показать разрешение на торговлю. Это не понравилось обитателям ближайших домов, и они собрались на стихийную акцию протеста.

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