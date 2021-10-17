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Фотографии извлечения первого киноэкипажа из спускаемой капсулы появились в Сети

  /   Обновлено: 17 октября 2021 08:59
Общество
Фотографии извлечения первого киноэкипажа из спускаемой капсулы появились в Сети
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Казалинск, 17 октября. Сотрудники Роскосмоса и Росавиации успешно извлекли из спускаемого аппарата «Ю. А. Гагарин» космического корабля «Союз МС-19» актрису Юлию Пересильд, режиссера Клима Шипенко и летчика Олега Новицкого. Трансляция посадки велась на сайте корпорации.

Капсула с полностью российским экипажем приземлилась на территории Казахстана в 07:35 часов по московскому времени. Посадка прошла благополучно, аппарат принял вертикальное положение.

Pr Scr youtube.com / Роскосмос ТВ

Первым из спускаемого аппарата «Ю. А. Гагарин» вытащили Олега Новицкого, который пробыл на МКС около полугода. Космонавта усадили в специальное кресло и передали в распоряжение медиков.

Pr Scr youtube.com / Роскосмос ТВ

Следующим специалисты извлекли Клима Шипенко, а последней очевидцы смогли увидеть улыбающееся лицо Юлии Пересильд. Все члены экипажа чувствуют себя хорошо.

«У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось, уже не хотелось расставаться», — призналась Пересильд.

Pr Scr youtube.com / Роскосмос ТВ

На Земле актрисе вручили букет ромашек и детский рисунок с изображением экипажа «Союз МС-19». Сотрудники Роскосмоса также выполнили просьбу Новицкого и сразу же после приземления вручили ему коробочку с березовым соком.

Роскосмос ранее обнародовал видео приземления капсулы с Пересильд, Шипенко и Новицким в Казахстане. На кадрах видно, как аппарат касается Земли и поднимает большое облако пыли.

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роскосмос фото пересильд шипенко
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