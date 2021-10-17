Актер Машков сыграет главного конструктора в фильме «Вызов»

Москва, 17 октября. Киноэкипаж, снимавший в космосе фильме «Вызов», вернулся на Землю. К актерскому составу картины присоединился Владимир Машков, сообщил космонавт Олег Артемьев.

«Роскосмос ТВ» вел прямую трансляцию с места приземления капсулы, на борту которой находились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий. По словам Артемьева, Машков присутствовал на посадке корабля.

«Будет главного конструктора играть в фильме», — заявил космонавт во время трансляции.

Спускаемый аппарат с киноэкипажем вернулся на Землю в 07:35 по московскому времени. Пересильд и Шипенко провели на орбите почти две недели. Космонавт Новицкий находился на МКС с 9 апреля текущего года.

Роскосмос показал кадры с приземления капсулы с киноэкипажем на территории Казахстана. Медики оценивают состояние прибывших космонавтов. Скоро специальный рейс заберет Юлию Пересильд, Клима Шипенко и Олега Новицкого в Подмосковье.