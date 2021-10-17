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Актер Машков сыграет главного конструктора в фильме «Вызов»

  /   Обновлено: 17 октября 2021 09:36
Общество
Актер Машков сыграет главного конструктора в фильме «Вызов»
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 17 октября. Киноэкипаж, снимавший в космосе фильме «Вызов», вернулся на Землю. К актерскому составу картины присоединился Владимир Машков, сообщил космонавт Олег Артемьев.

«Роскосмос ТВ» вел прямую трансляцию с места приземления капсулы, на борту которой находились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий. По словам Артемьева, Машков присутствовал на посадке корабля.

«Будет главного конструктора играть в фильме», — заявил космонавт во время трансляции.

Спускаемый аппарат с киноэкипажем вернулся на Землю в 07:35 по московскому времени. Пересильд и Шипенко провели на орбите почти две недели. Космонавт Новицкий находился на МКС с 9 апреля текущего года.

Роскосмос показал кадры с приземления капсулы с киноэкипажем на территории Казахстана. Медики оценивают состояние прибывших космонавтов. Скоро специальный рейс заберет Юлию Пересильд, Клима Шипенко и Олега Новицкого в Подмосковье.

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фильм вызов владимир машков
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