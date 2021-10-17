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Пьяная учительница из Днепра ударила двух второклассниц за ошибки в тетрадях
Происшествия
Пьяная учительница из Днепра ударила двух второклассниц за ошибки в тетрадях
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Днепр, 17 октября. Учительница из города Днепр на Украине напилась на уроке, после чего ударила двоих школьниц. Об этом сообщила мама одной из пострадавших в своем аккаунте Facebook.

По ее словам, педагог давно злоупотребляла спиртными напитками. Руководство школы было в курсе, однако бездействовало, несмотря на то, что прежнего места работы учительница лишилась по той же причине.

«Вчера, со слов детей 2 "В" класса, и моей дочери в частности, учитель пила водку в течение рабочего дня, а к пятому уроку уже не могла разговаривать. Плюс к этому она ударила двух девочек по голове, якобы за то, что они писали не "там, где нужно", а на третью чуть не упала», — написала мама девочки.

По утверждениям родителя, администрация школы закрывала глаза на вредную привычку учительницы, однако кадровая нехватка сыграла свою роль. Сейчас педагог уже уволена, сообщила мама девочки.

Профессиональность педагогов играет значительную роль в формировании школьников. Так, зарезавший одноклассника подросток в Махачкале, испытывал проблемы в общении со школьными учителями.

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