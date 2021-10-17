Reuters: власти Кабо-Верде экстрадировали в США венесуэльца Сааба

Прая, 17 октября. Кабо-Верде экстрадировало в Соединенные Штаты венесуэльца Алекса Сааба, которого американский Минюст обвиняет в отмывании денег. Об этом сообщают журналисты издания Reuters.

Уточняется, что Сааб при помощи преступных схем вывел 350 миллионов долларов через финансовую систему США. Экстрадированный действовал в интересах Правительства Венесуэлы, пишет ТАСС.

Запрос о выдаче Сааба был одобрен Верховным судом Кабо-Верде еще в марте. Несмотря на вынесенный приговор, решающее слово оставалось об экстрадиции осужденного оставалось за властями страны.

Алекса Сааба арестовали в июне 2020 года на территории аэропорта Амилкара Кабрала на острове Сал в Кабо-Верде. Операцию по задержанию венесуэльца проводили сотрудники Интерпола и правоохранители республики. Экстрадированного задержали в ходе авиаперелета из Венесуэлы в Иран.

Ранее министерство иностранных дел Кабо-Верде исключило возможность выдачи нового посла РФ в республике Наталью Поклонскую Украине. Киев заявлял, что уже связался с властями страны по данному вопросу.