Дед Мороз из Великого Устюга одним из первых вакцинировался от COVID-19

Великий Устюг, 17 октября. Дед Мороз из Великого Устюга постоянно проверяется на наличие COVID-19 и одним из первых сделал прививку от коронавируса. Об этом заявил глава Вологодской области Олег Кувшинников.

Работа Деда Мороза предполагает общение с большим количеством детей, а значит его здоровье должно быть безупречно. По словам Кувшинникова, он сдает ПЦР-тесты почти каждый день.

«Дед Мороз, конечно, вакцинировался. Он же волшебник. Он самый первый вакцинировался, потому что ему с детьми работать, как Дед Мороз может не вакцинироваться? У него защита 100 процентов и проверяется практически ежедневно», — пояснил вологодский губернатор в беседе с ТАСС.

Вотчина Деда Мороза и вся территория Великоустюгского района является одним из самых популярных туристических направлений в Новый год. Чаще всего путешественники посещают Дом моды волшебника, музей новогодней и рождественской игрушки.

Волшебник из Великого Устюга считается главным Дедом Морозом в России. Теперь аналогичная вакансия появилась и в Белоруссии. Соответствующее объявление дал республиканский нацпарк.