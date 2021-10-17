Роскосмос опубликовал кадры приземления капсулы с киноэкипажем в Казахстане

Москва, 17 октября. Корабль «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту успешно приземлился на территории Казахстана. Роскосмос показал кадры возвращения актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на Землю.

Киноэкипаж провел на Международной космической станции две недели. Пересильд и Шипенко сопровождал космонавт Олег Новицкий. Сегодня, 17 октября, все они вернулись на Землю в спускаемой капсуле. Скоро спецрейс заберет их в Подмосковье.

Космонавты на борту «Союза МС-18» отстыковались от МКС в 04:14 по московскому времени. В 06:42 была включена двигательная установка на торможение и начался сход с орбиты. Спускаемый аппарат достиг Земли в 07:35 в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Точное время касания спускаемого аппарата корабля #СоюзМС18 ???? 07:35:44 по московскому времени pic.twitter.com/Nat0J7j7nl — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 17, 2021

Медики уже проверяют состояние прибывших на Землю космонавта Олега Новицкого, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», все три члена экипажа чувствуют себя хорошо.