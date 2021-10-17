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Роскосмос опубликовал кадры приземления капсулы с киноэкипажем в Казахстане

  /   Обновлено: 17 октября 2021 08:49
Общество
Роскосмос опубликовал кадры приземления капсулы с киноэкипажем в Казахстане
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 17 октября. Корабль «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту успешно приземлился на территории Казахстана. Роскосмос показал кадры возвращения актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на Землю.

Киноэкипаж провел на Международной космической станции две недели. Пересильд и Шипенко сопровождал космонавт Олег Новицкий. Сегодня, 17 октября, все они вернулись на Землю в спускаемой капсуле. Скоро спецрейс заберет их в Подмосковье.

Космонавты на борту «Союза МС-18» отстыковались от МКС в 04:14 по московскому времени. В 06:42 была включена двигательная установка на торможение и начался сход с орбиты. Спускаемый аппарат достиг Земли в 07:35 в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Медики уже проверяют состояние прибывших на Землю космонавта Олега Новицкого, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», все три члена экипажа чувствуют себя хорошо.

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