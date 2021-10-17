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Юрист Фролов объяснил выгоду от похода в более дорогой ремонтный сервис
Общество
Юрист Фролов объяснил выгоду от похода в более дорогой ремонтный сервис
pixabay.com

Москва, 17 октября. Выбор сервисного центра по ремонту техники является крайне ответственным делом, поскольку при обращении в некачественную организацию проблем может только прибавиться. Как избежать подобного исхода, рассказал юрист Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов.

По его словам, первым делом необходимо проверить отзывы в интернете. Юрист посоветовал обратить внимание на социальные сети, поскольку там можно найти людей, которые лично стали жертвами недобросовестных организаций. Выбирать нужно только то место, которое дорожит своей репутаций и предоставляет качественные услуги, сообщил Фролов «Известиям».

«При этом необходимо понимать, что работа таких исполнителей стоит дороже, чем могут предлагать мошенники, которые завлекают низкой стоимостью, бесплатной диагностикой, а в итоге ремонт у них выходит в три раза дороже», — объяснил юрист.

Помимо этого, важно до передачи своей техники в руки ремонтников четко обговорить стоимость работ. По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, цены услуг в таких организациях никем не регулируются, поэтому во избежание неприятных сюрпризов следует уточнить все условия заранее.

Однако недобросовестные сервисные центры далеко не единственные, кто не против нажиться на россиянах. Телефонные мошенники также ежедневно заманивают жертв в свои схемы, в DeviceLock рассказали, как их распознать.

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ремонт обман сервисные центры
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