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Роскосмос отчитался о состоянии прибывших на Землю членов киноэкипажа

  /   Обновлено: 17 октября 2021 09:35
Общество
Роскосмос отчитался о состоянии прибывших на Землю членов киноэкипажа
Pr Scr youtube.com  /  Роскосмос ТВ

Москва, 17 октября. Самочувствие космонавта Олега Новицкого, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, прибывших на Землю с Международной космической станции (МКС), хорошее. Об этом сообщили в корпорации «Роскосмос».

Этой ночью киноэкипаж пересел из модуля «Наука» в космический аппарат «Союз МС-18». Примерно в 04:14 он отстыковался от МКС и направился в сторону Земли. Около 07:35 по Москве все трое благополучно приземлились в степях Казахстана.

«Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее», — говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в Twitter.

Команда снимала на МКС драматический фильм «Вызов». В основе сюжета девушка-врач, которая стремится скорее попасть на земную орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту. На съемки в околоземном пространстве ушло 12 суток, после чего экипаж отправился домой.

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