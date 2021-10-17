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Певец Малинин признался, что его дети работают официантами
Шоу-бизнес
Певец Малинин признался, что его дети работают официантами
instagram.com  /  @alexandr_malinin

Москва, 17 октября. Младшие дети российского певца Александра Малинина 20-летние Фрол и Устинья учатся в Германии и Великобритании. Они не избегают работы и устроились официантами в местные питейные заведения.

Артист заявил, что гордится своими наследниками и поддерживает их стремление к самостоятельности и независимости. Он добавил, что Устинья зарабатывает 660 рублей в час, а Фрол — 550. Вместе с тем юные официанты иногда получают солидные чаевые от клиентов.

«Мои дети на каникулах работают официантами. На Западе вся молодежь, чтобы иметь карманные деньги, каким-то образом подрабатывает. Там им не мешает мое имя, поэтому дети делают свое дело без посторонней помощи и помощи родителей», — сказал Малинин в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Сам певец в одном из выпусков телепередачи «Привет, Андрей!» назвал имя своего вдохновителя, который направил его по карьерному пути эстрадного исполнителя. Им стал заслуженный артист РФ Николай Эрденко.

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