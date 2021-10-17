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Автобусам без ремней безопасности могут ограничить скоростной режим до 70 км/ч
Общество
Автобусам без ремней безопасности могут ограничить скоростной режим до 70 км/ч
vokzal.karelia.ru  /  Карелавтотранс

Москва, 17 октября. МВД России может ввести ограничение на максимальную скорость до 70 км/ч для автобусов, которые не оснащены ремнями безопасности. Об этом сказано в проекте постановления Правительства РФ.

Нововведение коснется автобусов, которые движутся за чертой города. Авторами изменений в ПДД выступили МВД и Министерство транспорта Российской Федерации.

«Абзац третий изложить в следующей редакции: "автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров — не более 90 километров в час, другим автобусам — не более 70 километров в час"», — указано в документе.

Ранее МВД России подготовило законопроект, который предусматривает введение нового правового статуса для иностранных студентов в России. Новая норма закона освободит иностранцев от обязательного снятия с учета при выезде за пределы РФ на каникулы.

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