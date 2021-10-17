NI: китайский танк «Тип 99» может выстоять против «грохочущих машин смерти» России и США

Вашингтон, 17 октября. Танк «Тип 99» является одним из лучших экземпляров в линейке китайских разработок и вызывает уважение у зарубежных обозревателей. Автор National Interest Себастьян Роблин решил сравнить его защитные свойства с российским Т-90 и американским M1А2.

Новый экземпляр не уступает по своим характеристикам лучшим западным образцам, уверен Роблин. Его никогда не экспортировали и не использовали в бою, однако эксперты из других стран высоко оценивают тактико-технические характеристики машины. Важнейшими современниками танка, по мнению обозревателя, являются американский M1A2 «Абрамс» и российский Т-90. Роблин решил узнать, может ли китайская разработка противостоять известным на весь мир «грохочущим машинам смерти».

Автор сравнил защитные свойства машин. Так, «Тип 99» может похвастаться лазерным комплексом активного противодействия, который предупреждает командира о том, что его машина облучается лазерным лучом противника. Благодаря этому свойству водитель имеет шанс спасти танк и увести его из опасной зоны. Такая характеристика позволяет машине стать более живучей.

ТАСС / AKIO KON / POOL

Кроме того, танк имеет мощный квантовый генератор. Он, по словам разработчиков, может ослепить лазерным лучом управляемые ракеты и вывести из строя прицелы противника. Однако такие «ослепители» никогда не использовались в бою, поэтому оценить их эффективность пока не представляется возможным.

При этом российский Т-90 имеет свой комплекс активной защиты. Он не только создает помехи лазерам своими излучателями, но и выбрасывает дымовые гранаты. Последние способны создать вокруг танка облако, которое скроет его от лазеров.

Инфореактор /

Американский танк не имеет подобных приборов. У «Абрамса» нет ни аппаратов, которые бы предупредили о лазерном облучении, ни комплексов активной защиты, ни активно-реактивной брони. Вероятно, такие элементы установят позже уже на модификациях танка.

При этом обозреватель считает, что «Абрамс» выигрывает своей «великолепной композитной броней». Она обеспечивает защиту, эквивалентную 1300 миллиметрам катаной закаленной брони. В танке «Тип 99» она эквивалентна броневой стали толщиной около 1100 мм, аналогичный показатель у Т-90 равен 650 миллиметрам.

facebook.com / NATO

Автор приходит к выводу, что говорить о реальных характеристиках китайской машины пока рано. По его словам, танк не экспортируется, а М1 и Т-90 активно использовались в боях с самыми разными странами. При этом Китай часто скрывает точные данные о своей технике и, возможно, официальная информация преувеличена.

Недавно американский аналитик предположил, кто станет победителем «битвы века» — Т-90 или «Абрамс». По его словам, исход противостояния будет зависеть от квалификаций экипажей.