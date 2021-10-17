Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 09:35
09:33
Экономика
Российские банки прогнозируют повышение ключевой ставки на 0,25 пункта
09:29
Общество
Эпидемиолог Роспотребнадзора Пшеничная заявила об удвоении вторичных случаев COVID-19
09:28
Политика
Сенатор Пушков назвал забавными слова Кулебы о планах «задавить» Россию в Гааге
09:27
Общество
Каждый шестой россиянин испытывает чувство зависти к своему начальству
09:26
Спорт
Реакция Нурмагомедова на поражение Исмаилова в бою с Минеевым попала на видео
09:20
Происшествия
Пять самолетов не могут покинуть Красноярск из-за густого тумана
09:19
Происшествия
Четыре трупа нашли на месте пожара в нежилом здании в Асбесте
09:19
Армия
Sohu: пилоты ВКС РФ преподали урок ВВС США за дерзкую выходку над Средиземным морем
09:17
Общество
Актриса Юлия Пересильд загрустила из-за возвращения с МКС на Землю
09:15
Общество
Директор центра Чумакова Чернов объяснил создание вакцины «КовиВак» слоганом McDonald’s
Все новости

NI: китайский танк «Тип 99» может выстоять против «грохочущих машин смерти» России и США

  /   Обновлено: 17 октября 2021 07:46
Армия
NI: китайский танк «Тип 99» может выстоять против «грохочущих машин смерти» России и США
ТАСС  /  Бобылев Сергей

Вашингтон, 17 октября. Танк «Тип 99» является одним из лучших экземпляров в линейке китайских разработок и вызывает уважение у зарубежных обозревателей. Автор National Interest Себастьян Роблин решил сравнить его защитные свойства с российским Т-90 и американским M1А2.

Новый экземпляр не уступает по своим характеристикам лучшим западным образцам, уверен Роблин. Его никогда не экспортировали и не использовали в бою, однако эксперты из других стран высоко оценивают тактико-технические характеристики машины. Важнейшими современниками танка, по мнению обозревателя, являются американский M1A2 «Абрамс» и российский Т-90. Роблин решил узнать, может ли китайская разработка противостоять известным на весь мир «грохочущим машинам смерти».

Автор сравнил защитные свойства машин. Так, «Тип 99» может похвастаться лазерным комплексом активного противодействия, который предупреждает командира о том, что его машина облучается лазерным лучом противника. Благодаря этому свойству водитель имеет шанс спасти танк и увести его из опасной зоны. Такая характеристика позволяет машине стать более живучей.

ТАСС / AKIO KON / POOL

Кроме того, танк имеет мощный квантовый генератор. Он, по словам разработчиков, может ослепить лазерным лучом управляемые ракеты и вывести из строя прицелы противника. Однако такие «ослепители» никогда не использовались в бою, поэтому оценить их эффективность пока не представляется возможным.

При этом российский Т-90 имеет свой комплекс активной защиты. Он не только создает помехи лазерам своими излучателями, но и выбрасывает дымовые гранаты. Последние способны создать вокруг танка облако, которое скроет его от лазеров.

Инфореактор /

Американский танк не имеет подобных приборов. У «Абрамса» нет ни аппаратов, которые бы предупредили о лазерном облучении, ни комплексов активной защиты, ни активно-реактивной брони. Вероятно, такие элементы установят позже уже на модификациях танка.

При этом обозреватель считает, что «Абрамс» выигрывает своей «великолепной композитной броней». Она обеспечивает защиту, эквивалентную 1300 миллиметрам катаной закаленной брони. В танке «Тип 99» она эквивалентна броневой стали толщиной около 1100 мм, аналогичный показатель у Т-90 равен 650 миллиметрам.

facebook.com / NATO

Автор приходит к выводу, что говорить о реальных характеристиках китайской машины пока рано. По его словам, танк не экспортируется, а М1 и Т-90 активно использовались в боях с самыми разными странами. При этом Китай часто скрывает точные данные о своей технике и, возможно, официальная информация преувеличена.

Недавно американский аналитик предположил, кто станет победителем «битвы века» — Т-90 или «Абрамс». По его словам, исход противостояния будет зависеть от квалификаций экипажей.

Вернуться назад

Все новости / Армия / NI: китайский танк «Тип 99» может выстоять против «грохочущих машин смерти» России и США
т-90 танк абрамс тип 99
Комментировать