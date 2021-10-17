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Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на Землю после съемок фильма на МКС
Наука
Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на Землю после съемок фильма на МКС
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Чалова

Жезказган, 17 октября. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким приземлился в степи Казахстана.

Приземление спускаемого аппарата состоялось в 07:35 по московскому времени воскресенья в 148 километрах от города Жезказгана. Члены экипажа пробыли на Международной космической станции (МКС) 12 суток для съемок художественного фильма.

«В соответствии с программой полета Международной космической станции на 17 октября 2021 года запланирована посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18")», — ранее сообщал Роскосмос.

Возвращение экипажа на Землю началось в 00:45, когда между кораблем «Ю. А. Гагарин» и многоцелевым лабораторным модулем «Наука» закрылись люки. После этого артисты и космонавт надели скафандры, разместившись в спускаемом аппарате.

Примерно в 06:41 корабль покинул орбиту, от спускаемого аппарата отсоединились бытовой и приборно-агрегатный отсеки. После попадания капсулы с экипажем в плотные слои она приступила к аэробаллистическому торможению. На высоте около метра до земли на корабле сработали двигатели мягкой посадки.

На МКС проходили работы над фильмом «Вызов». Он станет первой художественной кинолентой, снятой в космосе. Пересильд сыграет роль девушки-медика, которая отправляется на орбиту для спасения космонавта.

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