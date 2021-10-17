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Автоэксперт Лейкин предупредил водителей о ненадежности системы Smart Key

  /   Обновлено: 17 октября 2021 07:23
Общество
Автоэксперт Лейкин предупредил водителей о ненадежности системы Smart Key
pixabay.com  /  gregroose

Москва, 17 октября. Автомобили с системой Smart Key делают проще жизнь многих водителей, но точно также они облегчают ее и угонщикам, считает установщик допоборудования Антон Лейкин.

По словам автоэксперта, традиционная защита отличается большей надежностью. Купить же оборудование для угона машины со Smart Key можно без особых усилий, передает URA.RU.

«Нужно обязательно ставить что-то дополнительно. Вы, например, можете машину со Smart Key завести, отдать кому-то ключ и весь день кататься. Ключ-метка спрашивается один раз при старте. Больше она не нужна», — объяснил специалист.

Как добавил эксперт, самыми легкодоступными будут машины японских производителей. Причем не имеет особой важности стоимость, как считает Лейкин, в стране в принципе мало уделяют внимания системе защиты авто.

Эксперт Юрий Панченко добавил, что лучшим способом защитить машину от угона будет иммобилайзер. Опытным злоумышленникам требуется на взлом такого авто до 15 минут. В связи с этим угонщики предпочитают выбирать жертвы полегче.

Однако злоумышленники используют не только уязвимости в защите авто, но также и в киберпространстве. Как защитить свои персональные данные в Сети и не стать жертвой хакеров, сообщил IT-специалист Сергей Вакулин.

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