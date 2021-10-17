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«Союз МС-18» с Пересильд и Шипенко на борту начал спускаться с орбиты

  /   Обновлено: 17 октября 2021 07:13
Общество
«Союз МС-18» с Пересильд и Шипенко на борту начал спускаться с орбиты
Pr Scr Роскосмос

Москва, 17 октября. Корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»), на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, запустил тормозные двигатели и начал спускаться с орбиты.

Пересильд и Шипенко находились на МКС, где снимали фильм «Вызов». Сюжет картины расскажет о девушке-враче, которая отправилась на станцию, чтобы спасти жизнь космонавта.

Всего киноэкипаж провел на станции 12 суток. Сразу после приземления, космонавта и деятелей искусства отправят в медицинское учреждение для реабилитации. Съемочная группа проведет в госпитале неделю.

Встречать экипаж корабля «Союз МС-18» отправился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и директор Первого канала Константин Эрнст. Аппарат должен приземлится в 07:35 в 148 километрах от города Жезказгана в Казахстане.

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