Хирург Плахотин указал на обман бывшей жены Аршавина Казьминой по поводу ее состояния

Москва, 17 октября. Экс-супруга бывшего российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина сама виновата в проблемах со внешностью, которые она выдает за заболевание. Об этом заявил пластический хирург Владимир Плахотин.

Женщина утверждает, что страдает от аутоиммунного некроза. По словам специалиста, если бы это на самом деле было так, то она уже бы давно умерла, так как болезнь связана с разрушением человеческого организма изнутри.

«А у нее проблемы с носом, она несколько раз его оперировала. В результате многих операций нарушилось кровоснабжение, нарушилось питание тканей», — заявил Плахотин в интервью Пятому каналу.

Врач добавил, что в своей жизни повидал множество девушек, желающих улучшить свою красоту путем хирургического вмешательства. Злоупотребление операциями может привести к пагубным последствиям, причем как к физическим, так и моральным.

Недавно Казьмина призналась, что ей пришлось съехать из особняка бывшего мужа. Освободить жилплощадь ее заставила бывшая свекровь.