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Сорванная ветром кровля убила человека на Сахалине
Происшествия
Сорванная ветром кровля убила человека на Сахалине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Южно-Сахалинск, 17 октября. Мощный ветер сорвал кровлю с крыш зданий на Сахалине. Одна из конструкций рухнула на прохожего в Александровске-Сахалинском, в результате чего он погиб, сообщили местные СМИ.

Трагедия произошла у магазина «Фермер». По словам очевидцев, кровлю дома сорвало ветром, и она рухнула на дорогу, где оказались два человека. По итогу один прохожий погиб, второго оперативно доставили в медучреждение.

Из-за штормового ветра в городе отрывало провода ЛЭП, сносило деревья и кровли жилых домов и зданий. Минувшей ночью в Александровске-Сахалинском районе также вырубило электричество.

На днях пятеро туристов едва не утонули у маяка Анива на Сахалине. Лодка туристов перевернулась, спасти их удалось благодаря оперативной реакции пограничников.

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