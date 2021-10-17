Москва, 17 октября. Очередь вокруг «Турецкого потока» противоречит всем обвинениям Европы в газовом кризисе в сторону России. Так считает эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

Европа в этом году столкнулась не только с пандемией COVID-19, но и рекордным скачком цен на газ. Стоимость голубого топлива на европейском рынке поднялась почти втрое. На это повлияли дефицит газа, последствия пандемии и ряд других причин. Однако большинство западных СМИ предпочитает винить во всем Россию.

Некоторые европейские политики и эксперты убеждены, что российский «Газпром» якобы специально провоцирует нехватку голубого топлива, поднимая его стоимость. Однако все подобные аргументы не могут устоять перед реальными фактами, о чем свидетельствует востребованность «Турецкого потока».

Российский газ через этот трубопровод активно покупают Болгария, Сербия и Молдавия. Страны стабильно получают свое топливо и не ощущают на себе никаких кризисов.

«Все эти годы мы криком кричим про "Северный поток — 2", который "закабалил Европу и Украину", а тут такое. Кстати, с "Северными потоками" столько приключений, а тут встретились Путин и Эрдоган, согласовали договор, подписали — и построили газопровод», — приводит слова Марцинкевича издание «Экономика Сегодня».

Энергетик считает, что европейским лидерам стоит взять пример со стран, сотрудничающих с Россией. Опыт этих государств показывает, что дружба с партнерами для «Газпрома» важнее каких-либо конфронтаций.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страна обладает нескончаемыми запасами газа. По словам главы государства, Москва может достичь рекордных показателей экспорта по итогам 2021 года.