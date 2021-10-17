Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 07:48
07:46
Армия
NI: китайский танк «Тип 99» может выстоять против «грохочущих машин смерти» России и США
07:37
Наука
Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на Землю после съемок фильма на МКС
07:27
Общество
Ученые Майнцского университета предупредили о вреде открытого окна для сна
07:23
Общество
Автоэксперт Лейкин предупредил водителей о ненадежности системы Smart Key
07:13
Общество
«Союз МС-18» с Пересильд и Шипенко на борту начал спускаться с орбиты
07:03
Происшествия
Пассажирка каршеринга погибла при аварии в Новосибирске
06:48
Шоу-бизнес
Хирург Плахотин указал на обман бывшей жены Аршавина Казьминой по поводу ее состояния
06:45
Происшествия
Сорванная ветром кровля убила человека на Сахалине
06:41
Экономика
Энергетик Марцинкевич: успех «Турецкого потока» разрушил козни ЕС против «Газпрома»
06:36
Происшествия
Албанская полиция допрашивает сотрудников отеля после гибели четверых россиян
Все новости

Энергетик Марцинкевич: успех «Турецкого потока» разрушил козни ЕС против «Газпрома»

  /   Обновлено: 17 октября 2021 06:41
Экономика
Энергетик Марцинкевич: успех «Турецкого потока» разрушил козни ЕС против «Газпрома»
gazprom.ru  /  Газпром

Москва, 17 октября. Очередь вокруг «Турецкого потока» противоречит всем обвинениям Европы в газовом кризисе в сторону России. Так считает эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

Европа в этом году столкнулась не только с пандемией COVID-19, но и рекордным скачком цен на газ. Стоимость голубого топлива на европейском рынке поднялась почти втрое. На это повлияли дефицит газа, последствия пандемии и ряд других причин. Однако большинство западных СМИ предпочитает винить во всем Россию.

Некоторые европейские политики и эксперты убеждены, что российский «Газпром» якобы специально провоцирует нехватку голубого топлива, поднимая его стоимость. Однако все подобные аргументы не могут устоять перед реальными фактами, о чем свидетельствует востребованность «Турецкого потока».

Российский газ через этот трубопровод активно покупают Болгария, Сербия и Молдавия. Страны стабильно получают свое топливо и не ощущают на себе никаких кризисов.

«Все эти годы мы криком кричим про "Северный поток — 2", который "закабалил Европу и Украину", а тут такое. Кстати, с "Северными потоками" столько приключений, а тут встретились Путин и Эрдоган, согласовали договор, подписали — и построили газопровод», — приводит слова Марцинкевича издание «Экономика Сегодня».

Энергетик считает, что европейским лидерам стоит взять пример со стран, сотрудничающих с Россией. Опыт этих государств показывает, что дружба с партнерами для «Газпрома» важнее каких-либо конфронтаций.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страна обладает нескончаемыми запасами газа. По словам главы государства, Москва может достичь рекордных показателей экспорта по итогам 2021 года.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Энергетик Марцинкевич: успех «Турецкого потока» разрушил козни ЕС против «Газпрома»
Газпром турецкий поток европа газовый кризис
Комментировать