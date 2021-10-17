Албанская полиция допрашивает сотрудников отеля после гибели четверых россиян

Москва, 17 октября. Сотрудники отеля в албанской провинции вызваны на допрос после обнаружения тел четырех туристов из России. Их нашли мертвыми в сауне, работающей при гостинице.

Администратор отеля признался, что гости прибыли к ним за час до трагедии. После заселения они сразу пошли в сауну, откуда сделали заказ. После этого они перестали выходить на связь с сотрудниками гостиницы, которые хотели уведомить туристов о готовности заказа. Тогда один из работников решил проверить состояние гостей, но обнаружил их мертвыми, передает Albanian Daily News.

Заказ россиян включал в себя вино и фрукты. Сейчас сотрудники полиции проверяют возможное наличие алкоголя в крови погибших. Правоохранители не исключают, что смерть туристов могла наступить из-за слишком долгого пребывания в сауне. В качестве официальной причины смерти указывается асфиксия.

Тела четверых россиян были найдены на территории отеля на западе Албании в минувшую пятницу. Возраст погибших составляет от 31 до 58 лет, все они, предположительно, были родственниками.

Албанский журналист Леонид Мусай считает, что погибшие туристы могли отравиться едой. Он напомнил, что после прибытия в отель гости ничего не ели, а значит необходимо выяснить, что они употребляли в пищу на протяжении дня.