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Журналист InsideOver Вита увидел послание Европе в словах Путина о газопроводах Украины
Экономика
Журналист InsideOver Вита увидел послание Европе в словах Путина о газопроводах Украины
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Рим, 17 октября. Заявление президента России Владимира Путина о чрезмерной изношенности украинских газопроводов имеет скрытый смысл для Европы. На это указал итальянский журналист издания InsideOver Лоренцо Вита.

Западные страны переживают серьезный энергетический кризис. Европейская комиссия ищет способы стабилизации рекордно выросших цен на газ и электричество. Брюссель отмечает, что российский «Газпром» полностью выполняет договоренности по контрактам, однако не предлагает дополнительных мощностей, передает «ПолитРоссия».

«В документах, поступающих из ЕС, много говориться о "Газпроме", который поставляет в Европу добытый на российских месторождениях природный газ», — говорится в материале издания.

Лоренцо Вита отметил, что некоторое время назад Владимир Путин ответил на вопросы ЕС по поставкам газа. Он объяснил, что увеличит транзит через Украину невозможно, так как ее трубопроводы изношены на 80-85%. Их использование может привести к обрушению местных энергетических маршрутов.

Решить проблему энергетического кризиса может запуск «Северного потока — 2». Трубопровод уже достроен и почти готов к старту эксплуатации.

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный ранее объявил, что сроки начала «СП-2» зависят от здравомыслия западных политиков. Он уверен, что бюрократический процесс сертификации газопровода можно ускорить.

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украина путин газ европа
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