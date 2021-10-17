National Interest: стоимость истребителя Су-57 стала проблемой для России

Вашингтон, 17 октября. Стоимость истребителя пятого поколения Су-57 является главной проблемой для России. Об этом заявил военный эксперт американского издания The National Interest (NI) Питер Сучиу.

Холдинг «Ростех» анонсировал поставку 70-ти Су-57 до 2027 году. Американские СМИ же начали высказывать свои сомнения насчет массового производства самолетов. Сучиу заметил, что производителю истребителей придется крайне нелегко, передает «ПолитРоссия».

«Стоимость Су-57 является главной проблемой для Москвы», — сообщил американский эксперт.

Он указал на впечатляющие характеристики российского самолета, который способен поражать любые цели. Су-57 развивает сверхзвуковую крейсерскую скорость и оснащен стелс-технологией. При всем этом стоимость истребителя составляет 40 миллионов долларов.

Производство Су-57 может нанести серьезный удар оборонному бюджету России. Москва планировала компенсировать часть затрат благодаря выгодным контрактам, но согласовать экспорт удалось не со всеми странами.

Госкорпорация «Ростех» ранее объявила о планах до 2027 года поставить на вооружение ВКС России 70 истребителей Су-57. Изготовление еще двух самолетов наметили на 2021 год.