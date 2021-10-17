Дмитрий Рогозин вылетел в Казахстан встречать возвращающийся с МКС киноэкипаж

Москва, 17 октября. Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин вместе с главой Первого канала Константином Эрнстом вылетели в Казахстан встречать актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

Возвращающиеся с МКС деятели искусства должны приземлится на корабле «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») в Казахстане. Вместе с киноэкипажем на Землю летит и космонавт Олег Новицкий. К публикации о своем отбытии к месту приземления Шипенко, Пересильд и Новицкого Рогозин прикрепил фотографию, на которой виден Эрнст.

«С группой вертолетов вылетаем к планируемому месту посадки корабля», — сообщил Рогозин в своих социальных сетях.

Актриса и режиссер возвращаются из космоса, где снимались сцены фильма «Вызов». В общей сложности съемочная группа пробыла на МКС 12 суток. Корабль «Союз МС-18» должен совершить посадку в 07:35 по московскому времени.