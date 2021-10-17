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Часть сахалинцев осталась без света из-за плохих погодных условий
Происшествия
Часть сахалинцев осталась без света из-за плохих погодных условий
pixabay.com  /  PD

Южно-Сахалинск, 17 октября. Жители Александровск-Сахалинского района остались без света из-за того, что снег облепил линию электропередачи. Об этом сообщили специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципального образования.

Аварийная служба не может назвать точное время, когда восстановит работу электроэнергии. Диспетчерская подчеркнула, что ремонтная бригада начала работу.

«Электричество отсутствует по всему району. Аварийное отключение произошло в связи с налипанием снега на провода в районе Армудана», — сообщили в ЕДДС.

Ранее местные жители обнародовали в социальных сетях фотографии первого снегопада на Сахалине. Однако жителям центральных районов РФ снег только предстоит увидеть. «Парламентская газета» сообщает, что осадки накроют Центральную Россию в ночь на 20 октября. Однако синоптики уточняют, что это не означает приход полноценной зимы в регион.

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сахалин снег электричество
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