Восемь человек погибли при столкновении автобуса с двумя машинами в Перу

Лима, 17 октября. Автобус столкнулся с двумя автомобилями на юге Перу. На месте от полученных травм скончались восемь человек, еще более 20 получили травмы.

Предварительно установлено, что причиной ДТП могли стать проблемы автобуса с тормозной системой. Среди пострадавших есть шестеро детей, возраст которых составляет менее десяти лет, передает местное радио RPP со ссылкой на полицию.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Другие подробности трагедии не уточняются.

Еще одно крупное ДТП с участием автобуса ранее произошло в турецкой Анталье. В результате происшествия травмы получили семь человек, все из которых являются туристами из России.