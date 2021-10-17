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Восемь человек погибли при столкновении автобуса с двумя машинами в Перу
Происшествия
Восемь человек погибли при столкновении автобуса с двумя машинами в Перу
wikipedia.org  /  Galeria del Ministerio de Defensa del Perú / CC BY 2.0

Лима, 17 октября. Автобус столкнулся с двумя автомобилями на юге Перу. На месте от полученных травм скончались восемь человек, еще более 20 получили травмы.

Предварительно установлено, что причиной ДТП могли стать проблемы автобуса с тормозной системой. Среди пострадавших есть шестеро детей, возраст которых составляет менее десяти лет, передает местное радио RPP со ссылкой на полицию.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Другие подробности трагедии не уточняются.

Еще одно крупное ДТП с участием автобуса ранее произошло в турецкой Анталье. В результате происшествия травмы получили семь человек, все из которых являются туристами из России.

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