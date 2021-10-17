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Вильфанд: жители Сибири столкнутся с температурными аномалиями в ближайшую неделю

  /   Обновлено: 17 октября 2021 05:29
Общество
Вильфанд: жители Сибири столкнутся с температурными аномалиями в ближайшую неделю
Невские Новости

Москва, 17 октября. Ближайшая неделя принесет жителям Сибири температурные аномалии. Отклонения будут доходить до 10-12 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд.

Коснется это Красноярского края, Ямала и запада Якутии. Там ожидается до четырех градусов в ночное время суток, до нуля в дневное. Абсолютный максимум дойдет до минус десяти градусов, передает РИА Новости.

«Аномалия 10-12 градусов будет наблюдаться в течение пяти-семи дней во всей северной Сибири. Аномалия полыхает красным цветом», — добавил он.

Как сообщил Вильфанд, причиной этому будет мощный антициклон. Он оказывает серьезное влияние на регион. Кроме того, происходит вынос теплого воздуха из Средней Азии.

Жителям Европейской России стоит ждать первых снежных осадков уже во вторник. Температура испытает при этом резкие колебания, сообщил Вильфанд.

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