Sohu: перегруппировка американских истребителей образует брешь в обороне Аляски

Пекин, 17 октября. Россия может получить больше возможностей для разведки у территории Аляски, когда США заменят свои самолеты F-22 на новейшие истребители F-35. Об этом заявили китайские специалисты издания Sohu.

Американские военные планируют в ближайшее время вывести из эксплуатации F-22, которые выполняют основную роль по перехвату иностранных самолетов. Их заменят современные F-35 и возьмут на себя только часть обязанностей предшественников. В связи с этим в обороне Аляски появится брешь, передает «ПолитРоссия».

«В настоящее время именно на F-22 возложена основная часть задач по сопровождению российских военных самолетов на подходах к Аляске», — отметили эксперты.

Россия значительно увеличила свою военную мощь и проявляет активность у самого северного американского штата. Российские истребители, разведывательные самолеты и даже бомбардировщики подходят к Аляске, чтобы оценить оборонительные способности ВВС США.

Пентагон ранее начал нервно перебрасывать на Аляску военную технику. В США объявили, что активность России у штата достигла самых высоких показателей со времен холодной войны.