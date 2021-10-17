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Sohu: перегруппировка американских истребителей образует брешь в обороне Аляски

  /   Обновлено: 17 октября 2021 05:29
Армия
Sohu: перегруппировка американских истребителей образует брешь в обороне Аляски
pixabay.com

Пекин, 17 октября. Россия может получить больше возможностей для разведки у территории Аляски, когда США заменят свои самолеты F-22 на новейшие истребители F-35. Об этом заявили китайские специалисты издания Sohu.

Американские военные планируют в ближайшее время вывести из эксплуатации F-22, которые выполняют основную роль по перехвату иностранных самолетов. Их заменят современные F-35 и возьмут на себя только часть обязанностей предшественников. В связи с этим в обороне Аляски появится брешь, передает «ПолитРоссия».

«В настоящее время именно на F-22 возложена основная часть задач по сопровождению российских военных самолетов на подходах к Аляске», — отметили эксперты.

Россия значительно увеличила свою военную мощь и проявляет активность у самого северного американского штата. Российские истребители, разведывательные самолеты и даже бомбардировщики подходят к Аляске, чтобы оценить оборонительные способности ВВС США.

Пентагон ранее начал нервно перебрасывать на Аляску военную технику. В США объявили, что активность России у штата достигла самых высоких показателей со времен холодной войны.

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