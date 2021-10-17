Три подростка пострадали при стрельбе на праздновании Хэллоуина в Калифорнии

Уиттьер, 17 октября. Вечеринка по случаю Хэллоуин в американском штате Калифорния закончилась перестрелкой. Празднование проходило в одном из домов города Уиттьер.

Сначала между гостями началась словесная перепалка, в ходе которой неизвестный достал пистолет. Затем он совершил несколько выстрелов в стоящих у дома людей и скрылся в неизвестном направлении, передает AP со ссылкой на окружного шерифа.

Возраст всех пострадавших варьируется от 15 до 19 лет. Подростки находятся в больнице, врачи оценивают состояние пациентов как критическое, но стабильное. В настоящее время сотрудники полиции занимаются поисками преступника и установлением его личности.

Проблема повсеместного использования огнестрельного оружия является одной из главных в США. В одном только Индианаполисе за пять часов от пулевых ранений погибли пять человек.