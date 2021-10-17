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Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Тампой»

  /   Обновлено: 17 октября 2021 05:34
Спорт
Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Тампой»
nhl.com  /  NHL

Вашингтон, 17 октября. «Вашингтон» на своем льду уступил «Тампе» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Сергачев и Стивен Стэмкос. За столичный клуб голом отметился капитан команды Александр Овечкин. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не смог отличиться голевыми действиями и получил травму в третьем периоде. Вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 32 броска. Игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов также не смогли записать свои фамилии на табло.

В текущем сезоне НХЛ на счету Овечкина пять очков (три гола и две результативные передачи). Забитая шайба в матче с «Тампой» стала для него 733-й в регулярных чемпионатах. На данный момент он занимает пятое место в истории лиги по этому показателю. В предыдущей игре с «Рейнджерс» он обогнал Марселя Дионна.

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