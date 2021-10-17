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Врачи из ЯНАО напомнили о важности вакцинации от гриппа для семей с детьми
Общество
Врачи из ЯНАО напомнили о важности вакцинации от гриппа для семей с детьми
pexels.com

Салехард, 17 октября. Вакцинация от гриппа особенно важна для семей с маленькими детьми. О правилах осенней прививочной кампании напомнили санитарные врачи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Если родители не хотят прививать детей от гриппа из-за возможных противопоказаний или по другим причинам, то вакцинацию обязано пройти все окружение ребенка. Медики напомнили, что дети, которые делают прививку впервые, должно пройти эту процедуру дважды с перерывом в один месяц.

Всего с начала эпидемиологического сезона в регионе выявлено 9 508 случаев заражения ОРВИ. При этом около шести тысяч от этого числа составляют несовершеннолетние, передает «Ямал-Медиа».

На сегодняшний день в России продолжаются исследования совместного использования вакцин от COVID-19 и гриппа. Единый препарат разрабатывается специалистами центра «Вектор».

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грипп янао вакцинация
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