Москва, 17 октября. Зарубежные вкладчики разочаровались в Украине на фоне плохого инвестиционного климата в стране. На этом акцентировал внимание российский сенатор Алексей Пушков.

Комментарий парламентария стал реакцией на разгромную статью о провальной политике Украины в журнале Forbes. Авторы опубликовали материал о неудачах украинского лидера Владимира Зеленского и охлаждении отношений между Киевом и Вашингтоном.

Аналитики издания отметили, что весь украинский бизнес-класс погряз в глубоких проблемах, из которых вряд ли получится выбраться. При этом многие иностранные инвесторы намерены вернуть деньги, которые они вложили в страну. На фоне этого снизился и рейтинг одобрения президентской партии, а сама Украина называется «проблемным союзником» для США.

Пушков заметил, что статья в журнале отражает общий уровень разочарования в Украине западных бизнес-кругов. По его словам, Киев не сможет восстановить свою экономику с помощью зарубежных инвестиций просто потому, что в Украину вкладываться опасно. Это понимает большая часть иностранных инвесторов. Однако это понимание не означает, что страна будет списана со счетов в стратегии как США, так и Запада.

«Такие ожидания были бы неоправданными. Украину будут использовать как анти-Россию, так или иначе "подкармливая" украинскую правящую элиту. Так что преувеличивать значение такого рода публикаций также не стоит», — уточнил Пушков.

Недавно эксперт Кеннет Рапоза заметил, что во время президентства Владимира Зеленского западные союзники перестали помогать Киеву. Украина оказалась «брошенной на съедение волкам», из-за чего внутриполитические и экономические проблемы только усугубляются.