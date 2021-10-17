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Космический корабль «Союз МС-18» с Пересильд и Шипенко на борту отстыковался от МКС
Общество
Космический корабль «Союз МС-18» с Пересильд и Шипенко на борту отстыковался от МКС
roscosmos.ru  /  Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

Москва, 17 октября. Судно «Союз МС-18», на котором находятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, отстыковалось от российского модуля «Наука» МКС. Об этом стало известно благодаря трансляции Роскосмоса.

Аппарат переведут в автономный режим около 06:41 по московскому времени. Корабль запустит двигатели на торможение и покинет орбиту планеты. Вместе со съемочной группой фильма «Вызов» на Землю возвращается и космонавт Олег Новицкий.

Согласно расчетам, судно совершит посадку в 148 километрах от города Жезказгана в 07:35 по московскому времени. После приземления киноэкипаж и Новицкий отправятся на реабилитацию. Для Пересильд и Шипенко этот процесс продлится неделю.

Недавно в Сети появилось видео прощания Пересильд, Шипенко и Новицкого с космонавтами, которые останутся на МКС. На кадры попали теплые объятия киноэкипажа с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубовым.

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мкс пересильд шипенко
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