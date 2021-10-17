Юрист Данилов: дачник может быть оштрафован за выращивание карантинных сорняков

Москва, 17 октября. Владельцы дачного участка могут получить штраф из-за нецелевого использования сельскохозяйственной земли и несвоевременное удаление карантинных сорняков. Об этом сообщил ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Василий Данилов.

Неверное пользование землей, предназначенной для сельского хозяйства, может грозить ее владельцу штрафом. Взыскание составляет от 0,5 до 1 процента цены земельного участка по кадастру, сообщает «Прайм».

«Также дачник может быть привлечен к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ за разведение, выращивание, несвоевременное уничтожение карантинных сорняков — ему может быть выписано предупреждение или наложен штраф от 300 до 500 рублей», — заявил юрист.

К карантинным сорнякам относятся амброзия, повилики и борщевик. За проросшие бурьян владельца дачного участка могут привлечь к административной ответственности. Сумма взыскания в данном случае варьируется на уровне 2-5 тысяч рублей.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев рекомендовал владельцам участков очистить огород от сорняков. По его словам, убранные бурьян нужно сжигать аккуратно, не создавая пожароопасных ситуаций.